Вот это признание! Два игрока сборной Украины – претенденты на премию Golden Boy

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Илья Забарный попали в сотню лучших молодых футболистов Европы по версии Tuttosport

Трубин и Забарный одни из лучших молодых футболистов Европы

Итальянский портал Tuttosport опубликовал ежегодный рейтинг ста лучших молодых футболистов, выступающих в европейских клубах – Golden Boy 2021. В список попали футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года.

В сотне претендентов на почетную награду нашлось место двоим украинцам – вратарю Шахтера Анатолию Трубину и защитнику Динамо Илье Забарному. Эти игроки сейчас представляют Украину на Евро-2020.

Читайте также: Пять голов за тайм: видео обзор лучшего матча Евро-2020 Нидерланды – Украина

Среди конкурентов у наших игроков топовые футболисты из лучших национальных чемпионатов. Например, Бенуа Бадьяшил (Монако), Эдуардо Камавинга (Ренн), Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Билли Гилмор (Челси), Даниэль Мальдини (Милан), Габриэл Мартинелли, Букайо Сака (оба – Арсенал), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба – Боруссия Дортмунд), Педри (Барселона), Родриго (Реал). С полным списком можно ознакомиться на сайте Tuttosport.

Кстати, смотрите наш стрим матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии.