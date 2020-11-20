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"Динамо" потеряло сразу 15 футболистов перед матчем с "Ингульцом"

20 ноября, 11:48

Елена Павлова Елена Павлова

Последними пополнили лазарет киевлян Русин и Кендзьора

В результате травм и вспышки коронавируса в киевском "Динамо" по состоянию на 20 ноября количество футболистов, которые не могут сыграть за столичный клуб в ближайшем матче УПЛ против "Ингульца", достигло 15-ти человек. Об это сообщает сайт киевлян. Напомним, что вчера нападающий "Динамо" Назарий Русин был прооперирован после перелома ключицы в двустороннем матче.

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Помимо Русина, из-за травмы не выступают Никита Бурда, Александр Тымчик и Владимир Костевич. А недавно эту компанию пополнил и Томаш Кендзера, который повредил голеностоп в матче за сборную Польши.

Томаш Кендзера

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images

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Добавим, что целая группа игроков "Динамо" находится на карантине из-за коронавируса. Ранее вирус подхватили Жерсон Родригес, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов, Руслан Нещерет. Из-за таких потерь поползли слухи, что "Динамо" уходит на 2-недельный карантин. Но пока этот шаг не планируется.

Жерсон Родригес уже подхватил COVID-19

Жерсон Родригес уже подхватил COVID-19 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В то же время восемь игроков киевлян вылечились от коронавируса – это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд, а немного позже – Владислав Супряга. Однако из этой "здоровой" группы ряд футболистов все еще не могут полноценно тренироваться и играть.

Напомним, что в 10-м туре чемпионата Украины "Динамо" играет на выезде против "Ингульца". Матч запланирован на 21 ноября в Кропивницком.

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