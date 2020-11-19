Злой рок над Луческу: еще один игрок "Динамо" прооперирован

Русин сломал ключицу во время двусторонки и теперь неизвестно, когда вернется на поле

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин во вчерашнем двустороннем матче киевлян получил перелом ключицы. Сегодня форварда прооперировали. Об этом сам футболист рассказал в интервью Динамомания.

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Отметим, что вчера был прооперирован защитник Александр Тымчик. Фуболист получил травму в самом начале сезона, но на хирургическое вмешательство решились только сейчас. Ориентировочный срок реабилитации составляет 6 недель. Таким образом, в первой части сезона Тимчик больше не сыграет.

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Добавим, что целая группа игроков "Динамо" находится на карантине из-за коронавируса. Ранее вирус подхватили Жерсон Родригес, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов, Руслан Нещерет.

В то же время восемь игроков киевлян вылечились от коронавируса – это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд, а немного позже – Владислав Супряга.

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