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На футбол только по паспорту: Динамо объявило революцию для фанов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 июля, 12:12
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Столичный клуб намерен бороться с лицами, систематически совершающими правонарушения на территории стадиона – намек на ультрас, протестующих против Луческу
Фан-сектор Динамо на НСК "Олимпийский"
Фан-сектор Динамо на НСК "Олимпийский"

С нового сезона болельщики на матчи команд украинской Премьер-лиги будут допускаться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

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Изменение концепции допуска зрителей связано со вступлением в силу обновленных норм регламента УПЛ, в частности статьи 11, предусматривающей реализацию билетов при идентификации зрителя.

"С нового сезона реализация билетов на домашние матчи Динамо (по аналогии с матчами национальной сборной Украины) будет происходить исключительно в онлайн-режиме (электронный билет), – говорят в столичном клубе. – При покупке билета зритель должен указать в специальных графах свои имя и фамилию, которые будут визуально отображены на входном билете. Билет без указания в нем имени и фамилии лица будет недействительным. Кроме того, непосредственный проход зрителя с приобретенным билетом будет возможен исключительно при предъявлении им специальным проверяющим стюардам документа, удостоверяющего личность зрителя. Вход будет разрешен в случае верификации владельца билета"

/ Фото: AFP

"Указанные изменения направлены на улучшение качества обеспечения комфорта и безопасности зрителей на нашей арене, усиление борьбы с лицами, систематически совершающими правонарушения на территории стадиона. Кроме того, с нового сезона обновлена система видеонаблюдения НСК "Олимпийский" и клубного стадиона, а службами безопасности НСК "Олимпийский" и ФК "Динамо" внедряется система автоматической видеофиксации правонарушений. Лицам, совершающим неправомерные действия в дальнейшем может быть запрещен (временно или на долгосрочной основе в случае системных нарушений) вход на стадион", – предупреждают в Динамо

Отметим, что билеты на матч Динамо – Верес, который состоится 1 августа на НСК "Олимпийский", продаются от 50 до 650 гривен.

Фанаты "Динамо"
Фанаты "Динамо" / Фото: Facebook

Ультрас Динамо против Мирчи Луческу
Ультрас Динамо против Мирчи Луческу / Фото: Facebook

Напомним, в мае фанаты Динамо устроили драку с полицией на финале Кубка Украины в Тернополе.

Кроме того, ультрас Динамо продолжают протестовать против пребывания Мирчи Луческу у руля команды.

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