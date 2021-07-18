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Это вам за девочку, это вам за лазер! Маттеус добил англичан после Евро

Олег Люлька Олег Люлька
18 июля, 16:54
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Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус считает, что англичане заслужили получить душевную травму в виде финального поражения от Италии по пенальти
Английские фанаты и Лотар Маттеус
Английские фанаты и Лотар Маттеус / Фото: Reuters, Instagram

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус проехался по английским болельщикам, заявив, что они заслужили печального для их сборной исхода Евро-2020 в виде поражения в финале от Италии в серии пенальти.

"Английские болельщики заслужили душевную травму, полученную после поражения в финале Евро, как бы мне не было жаль их игроков. Английские фанаты враждебно отнеслись к маленькой девочке в футболке сборной Германии. На стадионе "Уэмбли" свистели во время гимна соперника. Вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля ослепили лазером во время пенальти. Стерлинг в полуфинале нечестно заработал 11-метровый удар. Добавьте к этому проявления расизма в отношении собственных игроков после проигранного финала Евро-2020. Это неспортивное поведение, которое мы больше никогда не хотим видеть", – приводит слова чемпиона мира и Европы, обладателя "Золотого мяча"-1990 Лотара Маттеуса Sport Bild

Шмейхель и фанаты сборной Англии
Шмейхель и фанаты сборной Англии / Фото: Reuters, Twitter

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Напомним, сборная Англии еще ни разу в своей истории не выигрывала Евро. При этом, как мы писали, на фатальный промах с 11-метровой отметки англичанина Сака обрекло проклятие от итальянца Кьеллини.

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