18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Жрал бы допинг с удовольствием! Неожиданное откровение Гвоздика на пенсии

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 10:20
Копировать ссылку
Бывший украинский чемпион мира Александр Гвоздик рассказал о применении запрещенных препаратов в боксе и венах с палец у британского бойца Энтони Джошуа
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик, который завершил карьеру прошлым летом, дал довольно неожиданный комментарий по поводу допинга у боксеров. Ранее говорилось о возвращении Александра в ринг, мол, Гвоздик собрался биться за титул со Смитом.

Читайте также: Ломаченко в лагере с эффектной блондинкой, а в спаррингах ему помогает звездный фанат

"Я не знаю, почему так происходит. Кто-то – дурачок, решил попробовать. За кого-то закрывают вопросы. Сейчас уже, спустя 2 года смогу говорить как есть. Я бы с удовольствием жрал допинг, если бы в команде был человек, который грамотно это делал бы. Посмотрите на того же Джошуа – вены размером с большой палец на хлебе и воде выросли. Но почему-то допинг у них не находят. А если и находят, то они попали из McDonalds или еще как-то", – цитирует Гвоздика BoxingTime.ua.

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / Фото: Instagram

"Я вообще не верю во всю эту допинговую историю. Считаю, что это все коррумпированная фигня. Взять всех топовых спортсменов – я не верю, что они действительно употребляют. В циклических или силовых видах спорта я не вижу это возможным. Но, по крайней мере, не все умудряются попадаться".

Ранее мы сообщали, что Гвоздик получит чемпионский бой сразу же, как только возобновит карьеру.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять