Жрал бы допинг с удовольствием! Неожиданное откровение Гвоздика на пенсии

Бывший украинский чемпион мира Александр Гвоздик рассказал о применении запрещенных препаратов в боксе и венах с палец у британского бойца Энтони Джошуа

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик, который завершил карьеру прошлым летом, дал довольно неожиданный комментарий по поводу допинга у боксеров. Ранее говорилось о возвращении Александра в ринг, мол, Гвоздик собрался биться за титул со Смитом.

Читайте также: Ломаченко в лагере с эффектной блондинкой, а в спаррингах ему помогает звездный фанат

"Я не знаю, почему так происходит. Кто-то – дурачок, решил попробовать. За кого-то закрывают вопросы. Сейчас уже, спустя 2 года смогу говорить как есть. Я бы с удовольствием жрал допинг, если бы в команде был человек, который грамотно это делал бы. Посмотрите на того же Джошуа – вены размером с большой палец на хлебе и воде выросли. Но почему-то допинг у них не находят. А если и находят, то они попали из McDonalds или еще как-то", – цитирует Гвоздика BoxingTime.ua.

Александр Гвоздик / Фото: Instagram

"Я вообще не верю во всю эту допинговую историю. Считаю, что это все коррумпированная фигня. Взять всех топовых спортсменов – я не верю, что они действительно употребляют. В циклических или силовых видах спорта я не вижу это возможным. Но, по крайней мере, не все умудряются попадаться".

Ранее мы сообщали, что Гвоздик получит чемпионский бой сразу же, как только возобновит карьеру.