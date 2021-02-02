Гвоздик получит чемпионский бой сразу же, как только возобновит карьеру

Менеджер нескольких украинских боксеров Эгис Климас рассказал о возможности возвращения в ринг экс-чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-1, 14 КО). А также добавил, что в случае возобновления карьеры Гвоздик сразу получит титульный бой. Ранее украинский боксер намекнул, что бросит бизнес и возобновит карьеру.

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"Когда Ломаченко готовился к Лопесу, Саня приезжал часто на подготовку. Интересный момент был, когда приехал Боб Арум и Гвоздик. Саша всегда в форме, он себя не запускает. Надел перчатки и начал бить мешок, с Митрофановым постоял 1-2 раунда. Арум мне на ухо шепчет: "Ты ему скажи, что если он хочет вернуться, то мы для него сразу можем организовать чемпионский бой", – цитирует Климаса Tribuna.com.

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По словам менеджера, Арум даже предложил, что может поставить Гвоздика на чемпионский бой с победителем встречи Смит – Власов.

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Климас признал, что не знает, почему Гвоздик ушел: "Саня – классный парень, очень умный. Не знаю, что на него повлияло, когда он решил податься в бизнес. Как раз началась пандемия, не известно, когда у него следующий поединок, что там происходит. Поступило, наверное, хорошее предложение. Он решил уйти. Он посчитал это более выгодным для себя".

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

В июне Гвоздик назвал две причины ухода из бокса. "Во-первых, никто не давал мне шанса на незамедлительный титульный бой. Во-вторых, сейчас возникла неопределенность в связи с коронавирусом", – сказал украинец, проживающий в США.

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Однако уже в сентябре Гвоздик возобновил тренировки, вернувшись к работе с грушей. И уже тогда его поклонники заключили – все это неспроста.

Гвоздик все еще в больнице / Фото: Getty Images

На любительском ринге Гвоздик успел стать победителем Универсиады и бронзовым призером Олимпиады-2012. В профи украинец провел 18 поединков, одержав 17 побед, 14 из которых – нокаутом. В последнем бою в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде и лишился пояса WBC, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

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