Жер би допінг із задоволенням! Несподіване одкровення Гвоздика на пенсії

Колишній український чемпіон світу Олександр Гвоздик розповів про застосування заборонених препаратів в боксі і вени з палець у британського бійця Ентоні Джошуа

Олександр Гвоздик / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик, який завершив кар'єру минулого літа, дав досить несподіваний коментар стосовно допінгу у боксерів. Раніше говорилося про повернення Олександра в ринг, мовляв, Гвоздик зібрався битися за титул зі Смітом.

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"Я не знаю, чому так відбувається. Хтось – дурник, вирішив спробувати. За когось закривають питання. Зараз вже, через 2 роки зможу говорити як є. Я б із задоволенням жер допінг, якби в команді була людина, яка грамотно це робила. Подивіться на того ж Джошуа – вени розміром з великий палець на хлібі і воді зросли. Але чомусь допінг у них не знаходять. А якщо і знаходять, то вони потрапили з McDonalds або ще якось", – цитує Гвоздика BoxingTime.ua.

Олександр Гвоздик / Фото: Instagram

"Я взагалі не вірю у всю цю допінгову історію. Вважаю, що це все корумпована фігня. Взяти всіх топових спортсменів – я не вірю, що вони дійсно вживають. У циклічних або силових видах спорту я не бачу це можливим. Але, принаймні, не всі примудряються попадатися".

Раніше ми повідомляли, що Гвоздик отримає чемпіонський бій відразу ж, як тільки відновить кар'єру.