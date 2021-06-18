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Жер би допінг із задоволенням! Несподіване одкровення Гвоздика на пенсії

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 10:20
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Колишній український чемпіон світу Олександр Гвоздик розповів про застосування заборонених препаратів в боксі і вени з палець у британського бійця Ентоні Джошуа
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик, який завершив кар'єру минулого літа, дав досить несподіваний коментар стосовно допінгу у боксерів. Раніше говорилося про повернення Олександра в ринг, мовляв, Гвоздик зібрався битися за титул зі Смітом.

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"Я не знаю, чому так відбувається. Хтось – дурник, вирішив спробувати. За когось закривають питання. Зараз вже, через 2 роки зможу говорити як є. Я б із задоволенням жер допінг, якби в команді була людина, яка грамотно це робила. Подивіться на того ж Джошуа – вени розміром з великий палець на хлібі і воді зросли. Але чомусь допінг у них не знаходять. А якщо і знаходять, то вони потрапили з McDonalds або ще якось", – цитує Гвоздика BoxingTime.ua.

Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / Фото: Instagram

"Я взагалі не вірю у всю цю допінгову історію. Вважаю, що це все корумпована фігня. Взяти всіх топових спортсменів – я не вірю, що вони дійсно вживають. У циклічних або силових видах спорту я не бачу це можливим. Але, принаймні, не всі примудряються попадатися".

Раніше ми повідомляли, що Гвоздик отримає чемпіонський бій відразу ж, як тільки відновить кар'єру.

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2
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3
4
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2
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#
Команда
І
Г
О
1
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6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
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0
4
Шотландія
1
0:2
0
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#
Команда
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Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
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Іспанія
1
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1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
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Г
О
1
Португалія
1
3:0
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