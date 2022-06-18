Жена Усика подсказала, как измерить свою русофобию

Екатерина Усик уверенна, что если ваш аккаунт не блокировали в соцсетях, значит вы не очень агрессивно высказываетесь в адрес российских оккупантов

Екатерина Усик предсказала будущее России / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика продолжает информационную войну против России. Недавно Екатерина пообещала россиянам вечную месть за Мариуполь. А сейчас немного пошутила.

Instagram уже не раз банил страницу супруги Усика за ее высказывания в адрес агрессора. По этому поводу девушка даже придумала своеобразный тест.

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"Если вас ни разу не блокировал Инстаграм – задумайтесь, возможно, ваша русофобия недостаточна?", – написала Екатерина в соцсетях.

Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик

Ранее Екатерина Усик напомнила крымчанам, что они так же ответственны за войну в Украине. Супруга украинского боксера обратилась к жителям полуострова, которые радуются оккупации со стороны России.