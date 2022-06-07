Вы моетесь кровью детей Украины! Жена Усика разнесла крымчан в пух и прах

Мир спорта сплотился вокруг Украины в противостоянии агрессивным плана России. Известные личности идут защищать страну с оружием, помогают на гуманитарном и информационном фронте.

Одной из ярких личностей, которая продолжает рассказывать об ужасах фашизма со стороны РФ, является жена украинского боксера Александра Усика.

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Екатерина обратилась к жителям Крыма, которые радуются оккупации со стороны России.

"Помните, крымчане! Наслаждаясь клубничкой и радуясь дешевым ценам, вы пачкаетесь украинской кровью. Моясь херсонской водичкой, вы моетесь кровью детей Украины. Еще раз, бумеранг никто не отменял.

Я верю, что за все нужно будет ответить. Вы все знаете. Знаете, что нас убивают. Каждый человек, который поддерживает убийство украинца, будет наказан. Не нами. Богом. Вы превратили наши жизни в пустую яму, в которую сами и попадете".