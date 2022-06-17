Были мариупольцы – стали могилы. Жена Усика пообещала русским вечную месть

Супруга украинского боксера Александра Усика не простить оккупантам геноцид в Мариуполе

Екатерина Усик в шоке от массовых смертей в Мариуполе

Украинские спортсмены сплотились вокруг страны в противостоянии военной агрессии России. Известные личности помогают на военном, на гуманитарном и на информационном фронте.

Одной из самых активных личностей, рассказывающих об ужасах российского фашизма, является жена украинского боксера Александра Усика. Девушка активно делится мыслями в Instagram.

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Сегодня Екатерина поделилась историей Андрея Беднякова, который рассказал о братских могилах в оккупированном Мариуполе. Усик пообещала россиянам долгую месть за геноцид.

"Были люди, а теперь могилы. Мариупольцев нет! Это все русские, которым мы будем мстить веками. Живите и бойтесь".

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Ранее Екатерина Усик поделилась снимками с начала войны, когда семья пряталась от российских снарядов в бомбоубежище. Позже она с мужем выехала за границу, где Александр готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа.