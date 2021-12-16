Защита титула без Усика? Названа дата и место следующего боя Фьюри

Промоутер Цыганского короля раскрыл ближайшие планы своего эпатажного подопечного

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

По словам Фрэнка Уоррена, обязательную защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет в марте следующего года против Диллиана Уайта. А вот следующим соперником, вполне вероятно, будет Александр Усик.

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"Если бой состоится, то точно не в феврале. Надеюсь, мы сможем это организовать, и поединок пройдет где-то в середине марта. Надо быть реалистом и смотреть на время года. Конечно, бой Фьюри против Уайта должен пройти на стадионе. Но его не проведешь на стадионе, у которого нет крыши. Единственный крытый стадион – в Кардиффе. Поэтому Кардифф выглядит фаворитом", – цитирует Уоррена Boxing News 24/7.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Стоит отметить, что в контракте поединка Фьюри с Уайтом не будет пункта о реванше, поэтому следующим соперником Цыганского короля станет победитель боя Усик – Джошуа.

Напомним, что сам Фьюри исключил украинца из списка желанных соперников на 2022 год.

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Ранее мы писали, что появились новые сроки возможного боя Усик – Фьюри. Сперва утверждали, что это противостояние может состояться осенью 2022 года, затем – что весной, накануне же промоутер Тайсона заговорил о лете.

Но, возможно, Фьюри даже не допускает, что Усик одолеет в весеннем реванше Джошуа, сразу настраиваясь на битву за титул абсолютного чемпиона мира с Эй-Джеем.

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