Вспышка коронавируса в лагере Фьюри! Реванш с Уайлдером на грани срыва

В лагере британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри произошла вспышка коронавируса накануне третьего боя с американцем Деонтеем Уайлдером 24 июля в Лас-Вегасе

Фьюри и Уайлдер очень долго смотрели друг другу в глаза / Фото: Top Rank Instagram

Многострадальный третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) могут перенести. Поединок Фьюри – Уайлдер должен пройти 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. А в андеркарде чемпионского боя в США выступит украинец Выхрист.

Но, как сообщает ESPN, в четверг, 8 июля, в лагере Тайсона Фьюри произошла вспышка коронавируса. Однако официально решение о переносе боя еще не принято.

"Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Тайсона и его команды, и на сегодняшний день статус мероприятия не изменился", – отреагировала промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела Фьюри в США.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

Отметим, что в декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. А в феврале 2020-го британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в супертяжелом весе.

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На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Ранее Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов.