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Не видел такого избиения Украины со времен Кличко: Фьюри уколол команду Шевы после Англии

Елена Павлова Елена Павлова
4 июля, 08:52
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после крупного проигрыша украинцев в 1/4 финала чемпионата Европы в Риме 3 июля вспомнил свой бой с Владимиром Кличко
Тайсон Фьюри не смог промолчать после поражения Украины
Тайсон Фьюри не смог промолчать после поражения Украины / Фото: Reuters

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не смог сдержаться и отреагировал в своем едком стиле на поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 Евро-2020. Напомним, что три гола из четырех британцы забили головой. Раньше такого в одном матче на чемпионатах Европы никто не делал.

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"Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года", – написал Фьюри в Twitter

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

28 ноября 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у украинца все чемпионские титулы. Хотя избиением тот бой мог назвать только "Цыганский король". И многие фанаты так ему написали. А украинцы вспомнили провалы Люка Кэмпбелла и Тони Беллью в боях с Ломаченко и Усиком.

Ранее мы сообщали, что немецкий арбитр лишил двух украинцев дебюта на Евро-2020. Финальный свисток Феликса Брыха прозвучал сразу же по истечении 90 минут основного времени.

Мы также сообщали, что сборная Украины отказалась от ритуала Black Lives Matter. Читайте наш репортаж из Рима

Смотрите обзор матча Украины и Англии в Риме

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 7 июля
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