Не бачив такого побиття України з часів Кличка: Ф'юрі вколов команду Шеви після Англії

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі після великого програшу українців в 1/4 фіналу чемпіонату Європи в Римі 3 липня згадав свій бій з Володимиром Кличком

Тайсон Ф'юрі не зміг промовчати після поразки України / Фото: Reuters

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не зміг стриматися і відреагував у своєму їдкому стилі на поразку збірної України від Англії (0:4) у 1/4 Євро-2020. Нагадаємо, що три голи з чотирьох британці забили головою. Раніше такого в одному матчі на чемпіонатах Європи ніхто не робив.

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"Я не бачив подібного побиття України з часів Дюссельдорфа 28 листопада 2015 року", – написав Ф'юрі в Twitter

/ Фото: AFP

28 листопада 2015 року Ф'юрі переміг Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів, відібравши у українця всі чемпіонські титули. Хоча побиттям той бій міг назвати тільки "Циганський король". І багато фанатів так йому написали. А українці згадали провали Люка Кемпбелла і Тоні Беллью в боях з Ломаченком і Усиком.

Раніше ми повідомляли, що німецький арбітр позбавив двох українців дебюту на Євро-2020. Фінальний свисток Фелікса Бриха пролунав відразу ж після закінчення 90 хвилин основного часу.

Ми також повідомляли, що збірна України відмовилася від ритуалу Black Lives Matter. Читайте наш репортаж з Риму

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