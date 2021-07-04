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Україна 0
Англія 4
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Данія --
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Не бачив такого побиття України з часів Кличка: Ф'юрі вколов команду Шеви після Англії

Олена Павлова Олена Павлова
4 липня, 08:52
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Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі після великого програшу українців в 1/4 фіналу чемпіонату Європи в Римі 3 липня згадав свій бій з Володимиром Кличком
Тайсон Ф'юрі не зміг промовчати після поразки України
Тайсон Ф'юрі не зміг промовчати після поразки України / Фото: Reuters

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не зміг стриматися і відреагував у своєму їдкому стилі на поразку збірної України від Англії (0:4) у 1/4 Євро-2020. Нагадаємо, що три голи з чотирьох британці забили головою. Раніше такого в одному матчі на чемпіонатах Європи ніхто не робив.

Читайте також: Відчай красунь і пивні перегони британців: яскраві фанати матчу Україна – Англія

"Я не бачив подібного побиття України з часів Дюссельдорфа 28 листопада 2015 року", – написав Ф'юрі в Twitter

/ Фото: AFP

28 листопада 2015 року Ф'юрі переміг Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів, відібравши у українця всі чемпіонські титули. Хоча побиттям той бій міг назвати тільки "Циганський король". І багато фанатів так йому написали. А українці згадали провали Люка Кемпбелла і Тоні Беллью в боях з Ломаченком і Усиком.

Раніше ми повідомляли, що німецький арбітр позбавив двох українців дебюту на Євро-2020. Фінальний свисток Фелікса Бриха пролунав відразу ж після закінчення 90 хвилин основного часу.

Ми також повідомляли, що збірна України відмовилася від ритуалу Black Lives Matter. Читайте наш репортаж з Риму

Дивіться огляд матчу України та Англії в Римі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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0:4
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