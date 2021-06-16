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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Почти два раунда: Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июня, 12:54
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Боксеры встретились на пресс-конференции, которая посвящена их предстоящему чемпионскому поединку в Лас-Вегасе 24 июля
Фьюри и Уайлдер очень долго смотрели друг другу в глаза
Фьюри и Уайлдер очень долго смотрели друг другу в глаза / Фото: Top Rank Instagram

В Лос-Анджелесе прошла пресс-конференция посвященная третьему поединку Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Бой за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе состоится 24 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

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Для разогрева своего боя боксеры устроили дуэль взглядов. Она длилась почти два раунда – 5 минут 27 секунд! Первым не выдержал Уайлдер и отвел взгляд.

Отметим, что в декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. А в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в супертяжелом весе.

На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Ранее Фьюри удивил упражнением для укрепления челюсти. Блины для штанги "Цыганский король" поднимает не руками, а зубами – чтобы его челюсть справилась даже с ударами такого грозного нокаутера, как Уайлдер.

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#
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И
Г
О
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1
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3
2
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1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
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