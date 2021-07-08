Спалах коронавірусу в таборі Ф'юрі! Реванш з Уайлдером на межі зриву

У таборі британського чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу напередодні третього бою з американцем Деонтеєм Уайлдером 24 липня в Лас-Вегасі

Ф'юрі і Вайлдер дуже довго дивилися одне одному в очі / Фото: Top Rank Instagram

Багатостраждальний третій бій між чемпіоном WBC у суперважкій вазі британцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і американцем Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО) можуть перенести. Поєдинок Ф'юрі – Уайлдер повинен пройти 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. А в андеркарді чемпіонського бою в США виступить українець Вихрист.

Однак, як повідомляє ESPN, у четвер, 8 липня, в таборі Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу. Але офіційно рішення про перенесення бою ще не прийнято.

"Ми продовжуємо стежити за станом здоров'я Тайсона і його команди, і на сьогоднішній день статус заходу не змінився", – відреагувала промоутерська компанія Top Rank, яка веде справи Ф'юрі в США

Ф'юрі нокаутував Уайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Відзначимо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер завершився внічию. А в лютому 2020-го британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC у суперважкій вазі.

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На рахунку Тайсона Ф'юрі 31 поєдинок в професійному боксі, в тому числі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия. У Деонтея Уайлдера 42 перемоги (41 нокаутом), одна поразка і одна нічия.

Раніше Ф'юрі і Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів.