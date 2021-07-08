11 липня 22:00
Італія --
Англія --
8 липня 17:30
Зоря 2
Пролетер 1
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Спалах коронавірусу в таборі Ф'юрі! Реванш з Уайлдером на межі зриву

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 21:00
Копіювати лінк
У таборі британського чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу напередодні третього бою з американцем Деонтеєм Уайлдером 24 липня в Лас-Вегасі
Ф'юрі і Вайлдер дуже довго дивилися одне одному в очі
Ф'юрі і Вайлдер дуже довго дивилися одне одному в очі / Фото: Top Rank Instagram

Багатостраждальний третій бій між чемпіоном WBC у суперважкій вазі британцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і американцем Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО) можуть перенести. Поєдинок Ф'юрі – Уайлдер повинен пройти 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. А в андеркарді чемпіонського бою в США виступить українець Вихрист.

Однак, як повідомляє ESPN, у четвер, 8 липня, в таборі Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу. Але офіційно рішення про перенесення бою ще не прийнято.

"Ми продовжуємо стежити за станом здоров'я Тайсона і його команди, і на сьогоднішній день статус заходу не змінився", – відреагувала промоутерська компанія Top Rank, яка веде справи Ф'юрі в США

Ф'юрі нокаутував Уайлдера і став чемпіоном світу
Ф'юрі нокаутував Уайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Відзначимо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер завершився внічию. А в лютому 2020-го британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC у суперважкій вазі.

Читайте також: Не бачив такого побиття України з часів Кличка: Ф'юрі вколов команду Шеви після Англії

На рахунку Тайсона Ф'юрі 31 поєдинок в професійному боксі, в тому числі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия. У Деонтея Уайлдера 42 перемоги (41 нокаутом), одна поразка і одна нічия.

Раніше Ф'юрі і Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Опитування
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти