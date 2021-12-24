Вот это поворот! Хейни решил забрать пояса у Камбососа и покинуть дивизион

Все идет к тому, что соперником абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа в следующем году станет Девин Хейни

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни поделился своими планами на будущие поединки. 23-летний боксер, которого побаивается экс-тренер Кличко Али Башир, решительно настроен отобрать пояса у мексиканца Камбососа, а затем подняться в первый полусредний вес.

"Насколько я знаю, пока не было конструктивных разговоров по поводу моего боя с Камбососом, но посмотрим. Впрочем, этот бой вполне реален. Эдди Хирн сказал, что он реален, но, конечно, на пути к нему много препятствий. Многие парни вызывают Камбососа.

Теофимо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

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Необходимо сделать настоящий бой между мной и Камбососом за звание абсолютного чемпиона, и многие требуют этого поединка. Я думаю, что он состоится, но болельщики должны и дальше оказывать давление на Джорджа и его команду, чтобы мы действительно получили возможность организовать этот бой. В 2022 году я хочу сначала забрать у Камбососа все титулы, а затем, возможно, поднимусь в первый полусредний вес и начну кампанию там. Не могу сказать, с кем я там хочу подраться. Сейчас моя главная цель – Джордж Камбосос", – приводит слова Хэйни boxing247.com.

Девин Хейни / Фото: DAZN

Напомним, что в начале декабря Хейни защитил титул чемпиона мира по версии WBC, победив единогласным решением судей Джозефа Диаса.

Девин Хэйни vs Джозеф Диас / Фото: CBS

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Предполагалось, что американец может стать следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко.

Но, как видим, сейчас все мысли Девина Хейни заняты боем с Камбососом, владеющим поясами WBA, WBC Franchise, IBF и IBO в легком весе.

Впрочем, сам Василий Ломаченко тоже не прочь встретиться с Императором.

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