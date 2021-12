Ломаченко приготовиться! В Лас-Вегасе определился еще один соперник для Васи

В Лас-Вегасе состоялась защита титула чемпиона мира по версии WBC в легком весе между Дэвином Хэйни и Джозефом Диасом

Девин Хэйни vs Джозеф Диас / Фото: CBS

В ночь на 5 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся вечер профи-бокса от Эдди Хирна. В главном событии встретились чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни (26–0, 15 KO) из США и мексиканец Джозеф Диас (32–1–1, 15 KO).

Диас активно начал поединок и сумел забрать пару раундов. Но действующий чемпион не собирался отдавать бой и перехватил инициативу.

В конце поединка мексиканец вновь прибавил и едва не потряс Хэйни, но тот сумел выстоять до конца 12-го раунда.

Trading shots to end the round #HaneyDiazJrpic.twitter.com/4LxsDxWV6i — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 5, 2021

По результатам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Девину Хэйни – 116:112, 117:111, 117:111.

All respect between Devin Haney and JoJo Diaz after the fight #HaneyDiazJrpic.twitter.com/bnpMkeWwD4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 5, 2021

23-летний Девин Хэйни в 4-й раз защищал пояс чемпиона мира по версии WBC. Теперь американец может стать следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко.

Хотя сам Вася мечтает встретиться с Джорджем Камбососом, владеющим поясами WBA, WBC Franchise, IBF и IBO в легком весе. Но для начала ему нужно одолеть Ричарда Комми 11 декабря.