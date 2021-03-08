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"Важный день для меня": Кличко отреагировал на Международный женский день

8 марта, 20:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Международный женский день Владимир Кличко напомнил о своем отцовском долге

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко на своей странице в Instagram поздравил своих подписчиков с 8 Марта. Боксер признался, что для него этот день очень важен и объяснил почему.

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"Сегодня Международный женский день. Важный день для меня, потому что у меня есть дочь. Моя цель как отца – заставить ее поверить в свои мечты и придерживаться их. Чем раньше, тем легче будет. Неважно, девочка или мальчик – женщина или мужчина. Вы движущая сила!", – написал Кличко-младший.

Ранее мы писали, что Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевидении. Бывший чемпион мира отжимался и одновременно угадывал картинки.

Смотрите сюжет об отношении молодых украинцев к 8 Марта:

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бокс 8 Марта боксер Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

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