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"Важливий день для мене": Кличко відреагував на Міжнародний жіночий день

8 березня, 20:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Міжнародний жіночий день Володимир Кличко нагадав про свій батьківський обов'язок

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко на своїй сторінці в Instagram привітав своїх підписників з 8 Березня. Боксер зізнався, що для нього цей день дуже важливий і пояснив чому.

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"Сьогодні Міжнародний жіночий день. Важливий день для мене, тому що у мене є дочка. Моя мета як батька – змусити її повірити в свої мрії і дотримуватися їх. Чим раніше, тим легше буде. Неважливо, дівчинка або хлопчик – жінка або чоловік. Ви рушійна сила!", – написав Кличко-молодший.

Раніше ми писали, що Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні. Колишній чемпіон світу віджимався і одночасно вгадував картинки.

Дивіться сюжет про ставлення молодих українців до 8 Березня:

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бокс 8 Березня боксер Володимир Кличко

Джерело: Сегодня|Спорт

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