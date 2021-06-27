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Вася, ты просто космос! Усик позвонил куму Ломаченко в США после победы (видео)

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 11:04
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Александр Усик позвонил своему другу Василию Ломаченко после его победы в США над японцем Масаеси Накатани и заверил, что обожает украинского боксера
Василий Ломаченко не оставил шансов Масаеси Накатани
Василий Ломаченко не оставил шансов Масаеси Накатани / Фото: Top Rank Instagram

Украинский супертяж Александр Усик отреагировал на победу Василия Ломаченко над японцем Масаеси Накатани практически без слов. Но кум Ломы оказался первым, кто поздравил Василия, не находясь на арене в Лас-Вегасе. Он позвонил во время общения боксера с журналистами. 27 июня Ломаченко выиграл техническим нокаутом в 9-м раунде.

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"Братюничка, я тебя обожаю. Песенка, Вася, ты просто космос. Умничка, я тебя обожаю", – сказал Усик Ломаченко по видеосвязи, а потом видео разговора появилось в их общем аккаунте в Instagram

Ранее мы сообщали, что Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде. Василий получил рассечение на лбу после столкновения головами, и бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением.

Отметим, что Ломаченко был значительно точнее Накатани, хоть и выбросил за бой меньше ударов.

После боя Ломаченко заявил, что хочет реванша с Теофимо Лопесом и готов ждать. По мнению Васи, бой можно провести зимой.

Смотрите финиш боя Ломаченко и Накатани

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