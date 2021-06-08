В два раза меньше ожидаемого: озвучен гонорар Мейвезера за бой против блогера

Легенда бокса Флойд Мейвезер заработал более 50 миллионов долларов за восемь раундов против Логана Пола. Это не самый большой гонорар в карьере боксера, но и бой был полуофициальным

Мейвезер неплохо заработал на поединке портив Пола / Фото: Instagram

Легендарный боксер Флойд Мейвезер заработал более 50 миллионов долларов за участие в выставочном бою против блогера Логана Пола, хотя ожидалось, что гонорар перевалит за сотню миллионов. Напомним, Мейвезер не смог нокаутировать Пола в бою без судей.

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Тем не менее, это выступление принесло Мейвезеру 56,5 миллиона долларов. Из них 10 млн – гарантированный гонорар, 16,5 млн – доход от продаж платных трансляций и 30 млн – спонсорские выплаты, сообщает Mirror.

Бой Мейвезер – Пол не получил официального статуса, так как блогер перевесил Флойда на 15 кг, поэтому не войдет в статистику знаменитого боксера, на счету которого остается 50 побед и ни одного поражения!

Ранее Флойд Мейвезер хвастался, что заработал больше миллиарда кулаками! Непобежденный американец озвучил размер своего огромного состояния и заработок за поединки с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.