У два рази менше очікуваного: озвучений гонорар Мейвезера за бій проти блогера

Легенда боксу Флойд Мейвезер заробив понад 50 мільйонів доларів за вісім раундів проти Логана Пола. Це не найбільший гонорар в кар'єрі боксера, але і бій був напівофіційним

Мейвезер непогано заробив на поєдинку портив Пола / Фото: Instagram

Легендарний боксер Флойд Мейвезер заробив понад 50 мільйонів доларів за участь в виставковому бою проти блогера Логана Пола, хоча очікувалося, що гонорар перевалить за сотню мільйонів. Нагадаємо, Мейвезер не зміг нокаутувати Пола в бою без суддів.

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Проте, цей виступ приніс Мейвезеру 56,5 мільйона доларів. З них 10 млн – гарантований гонорар, 16,5 млн – дохід від продажів платних трансляцій і 30 млн – спонсорські виплати, повідомляє Mirror.

Бій Мейвезер – Пол не отримав офіційного статусу, так як блогер переважив Флойда на 15 кг, тому не увійде в статистику знаменитого боксера, на рахунку якого залишається 50 перемог і жодної поразки!

Раніше Флойд Мейвезер хвалився, що заробив більше мільярда кулаками! Непереможений американець озвучив розмір свого величезного багатства і заробіток за поєдинки з Менні Пакьяо і Конором Макгрегором.