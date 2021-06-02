Судьи не будут мешать Мейвезеру избивать блогера

6 июня в Майами легендарный боксер Флойд Мейвезер проведет бой против блогера Логана Пола, победителя определит только нокаут

Бой будет неофициальным

Стали известны подробности проведения поединка между одним из лучших боксеров в истории Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который пройдет 6 июня в Майами.

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Как сообщает ESPN, мероприятие не будет носить официальный характер, поэтому на нем не будет судей за пределами ринга. Победа решением в таком случае окажется невозможна, но останется вероятность победы одного из боксеров нокаутом.

Поединок пройдет 6 июня в Майами и продлится 8 раундов по три минуты. Боксеры будут использовать 12-унцевые перчатки и не будут одевать шлема.

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Свой предыдущий бой Флойд провел в декабре 2018 года, когда в выставочном поединке победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу нокаутом уже в первом раунде. Всего на счету американца 50 побед в 50 поединках на профессионально ринге.

А Пол выходил на ринг совсем недавно. 17 апреля он досрочно победил 36-летнего бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, который проводил свой первый бой в боксе.