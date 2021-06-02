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Судьи не будут мешать Мейвезеру избивать блогера

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 июня, 22:11
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6 июня в Майами легендарный боксер Флойд Мейвезер проведет бой против блогера Логана Пола, победителя определит только нокаут
Бой будет неофициальным
Бой будет неофициальным

Стали известны подробности проведения поединка между одним из лучших боксеров в истории Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который пройдет 6 июня в Майами.

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Как сообщает ESPN, мероприятие не будет носить официальный характер, поэтому на нем не будет судей за пределами ринга. Победа решением в таком случае окажется невозможна, но останется вероятность победы одного из боксеров нокаутом.

Поединок пройдет 6 июня в Майами и продлится 8 раундов по три минуты. Боксеры будут использовать 12-унцевые перчатки и не будут одевать шлема.

В тренде

Свой предыдущий бой Флойд провел в декабре 2018 года, когда в выставочном поединке победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу нокаутом уже в первом раунде. Всего на счету американца 50 побед в 50 поединках на профессионально ринге.

А Пол выходил на ринг совсем недавно. 17 апреля он досрочно победил 36-летнего бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, который проводил свой первый бой в боксе.

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