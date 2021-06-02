Судді не будуть заважати Мейвезеру бити блогера

6 червня в Майамі легендарний боксер Флойд Мейвезер проведе бій проти блогера Логана Пола, переможця визначить тільки нокаут

Бій буде неофіційним

Стали відомі подробиці проведення поєдинку між одним з кращих боксерів в історії Флойдом Мейвезером і блогером Логаном Полом, який пройде 6 червня в Майамі.

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Як повідомляє ESPN, захід не буде носити офіційний характер, тому на ньому не буде суддів за межами рингу. Перемога рішенням в такому випадку виявиться неможливою, але залишиться ймовірність перемоги одного з боксерів нокаутом.

Поєдинок пройде 6 червня в Майамі і триватиме 8 раундів по три хвилини. Боксери будуть використовувати 12-унцеві рукавички і не будуть одягати шоломи.

Свій попередній бій Флойд провів в грудні 2018 року, коли у виставковому поєдинку переміг японського кікбоксера Теншіна Насукаву. Бій проходив за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу нокаутом вже в першому раунді. Всього на рахунку американця 50 перемог в 50 поєдинках на професійно рингу.

А Пол виходив на ринг зовсім недавно. 17 квітня він достроково переміг 36-річного колишнього чемпіона Bellator Бена Аскрена, який проводив свій перший бій в боксі.