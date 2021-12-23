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Усик уволил тренера по СМС. Стали известны подробности

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 декабря, 15:33
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Бывший тренер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир до сих пор не понимает, почему украинец отказался от его услуг
Александр Усик и Джеймс Али Башир
Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото: K2 Promotions

Американский тренер Джеймс Али Башир проработал с Усиком на протяжении четырех лет, но в один момент украинец не захотел с ним дальше сотрудничать.

Свою версию тех событий рассказал в интервью Youtube-каналу Тайк Майсон, сам Али Башир.

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"Я реально не могу ответить на этот вопрос. Я до сих пор не понимаю, что произошло в наших отношениях.

Я просто получил СМС, в котором говорилось, что больше в моих услугах не заинтересованы.

Я принял это. Это моя работа. Я желаю Усику всего лучшего.

Усик – это профессионал из профессионалов. Чтобы я не сказал ему сделать, он это делал. Он всегда уважал меня", – сказал Али Башир.

Напомним, что Усик провел под руководством Башира 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира.

Усик и Башир прекратили сотрудничество в 2017 году. Причиной такого решения Александра стало желание в дальнейшем тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне.

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