Усик звільнив тренера по СМС. Стали відомі подробиці

Колишній тренер чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Джеймс Алі Башир досі не розуміє, чому українець відмовився від його послуг

Олександр Усик и Джеймс Алі Башир / Фото: K2 Promotions

Американський тренер Джеймс Алі Башир пропрацював з Усиком протягом чотирьох років, але раптово українець не захотів з ним далі співпрацювати.

Свою версію тих подій розповів в інтерв'ю Youtube каналу Тайк Майсон, сам Алі Башир

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"Я реально не можу відповісти на це питання. Я досі не розумію, що сталося у наших стосунках. Я просто отримав СМС, в якому говорилося, що більше в моїх послугах не зацікавлені. Я прийняв це. Це моя робота. Я бажаю Усику найкращого. Усик – це професіонал із професіоналів. Щоб я не сказав йому, він це робив. Він завжди поважав мене", – сказав Алі Башир.

Нагадаємо, що Усик провів під керівництвом Башира 10 з 11 поєдинків на профі-рингу, у тому числі і два бої за титул чемпіона світу.

Усик і Башир припинили співпрацю у 2017 році. Причиною такого рішення Олександра стало бажання надалі тренуватися під керівництвом Анатолія Ломаченка, з яким він виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні.