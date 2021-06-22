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Усик стал моряком, но Джошуа сюрпризов от него не ждет

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 20:18
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Украинский боксер находит время для развлечений, пока промоутеры продолжают переговоры об организации боя с Энтони Джошуа, который ожидают в сентябре
Бесстрашный Александр Усик на рельсах
Бесстрашный Александр Усик на рельсах / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в крузервейте и претендент на титульный бой в супертяжах Александр Усик не жалеет себя, готовясь к вероятному поединку с Джошуа. Говорят, что контракт вот-вот подпишут – нужно лишь уладить несколько деталей. При этом уроженец Крыма порой позволяет себе отвлечься. Накануне Усик с женой засветился на взрослых каникулах.

Сегодня вечером Александр на своей страничке в Instagram показал еще одну примечательную фотографию – судя по всему, с той прогулки с супругой. Боксер предстал в морской фуражке среди множества яхт.

Тем временем, Энтони Джошуа рассказал, почему встреча с украинцем не состоится в августе. Кроме того, что промоутер обвинил Усика в жадности, британцу стоит изменить стиль подготовки. Мол, он собирался биться с Тайсоном Фьюри, а теперь придется приспосабливаться к Александру. Об этом пишет BosingInsider.

Поединок ожидается в конце сентября. Темнокожий англичанин же уверен, что наш спортсмен его ничем не удивит:

"Он не покажет то, что я не видел раньше. Две руки, две ноги, мозг и немного сердца".

Что ж, подождем – увидим. А пока что Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.

Смотрите сюжет о 9-летнем боксере из Таиланда:

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2
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2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
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2
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1
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Г
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