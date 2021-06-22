Усик стал моряком, но Джошуа сюрпризов от него не ждет

Бывший чемпион мира в крузервейте и претендент на титульный бой в супертяжах Александр Усик не жалеет себя, готовясь к вероятному поединку с Джошуа. Говорят, что контракт вот-вот подпишут – нужно лишь уладить несколько деталей. При этом уроженец Крыма порой позволяет себе отвлечься. Накануне Усик с женой засветился на взрослых каникулах.
Сегодня вечером Александр на своей страничке в Instagram показал еще одну примечательную фотографию – судя по всему, с той прогулки с супругой. Боксер предстал в морской фуражке среди множества яхт.
Тем временем, Энтони Джошуа рассказал, почему встреча с украинцем не состоится в августе. Кроме того, что промоутер обвинил Усика в жадности, британцу стоит изменить стиль подготовки. Мол, он собирался биться с Тайсоном Фьюри, а теперь придется приспосабливаться к Александру. Об этом пишет BosingInsider.
Поединок ожидается в конце сентября. Темнокожий англичанин же уверен, что наш спортсмен его ничем не удивит:
"Он не покажет то, что я не видел раньше. Две руки, две ноги, мозг и немного сердца".
Что ж, подождем – увидим. А пока что Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.
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