Усик стал моряком, но Джошуа сюрпризов от него не ждет

Украинский боксер находит время для развлечений, пока промоутеры продолжают переговоры об организации боя с Энтони Джошуа, который ожидают в сентябре

Бесстрашный Александр Усик на рельсах / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в крузервейте и претендент на титульный бой в супертяжах Александр Усик не жалеет себя, готовясь к вероятному поединку с Джошуа. Говорят, что контракт вот-вот подпишут – нужно лишь уладить несколько деталей. При этом уроженец Крыма порой позволяет себе отвлечься. Накануне Усик с женой засветился на взрослых каникулах.

Сегодня вечером Александр на своей страничке в Instagram показал еще одну примечательную фотографию – судя по всему, с той прогулки с супругой. Боксер предстал в морской фуражке среди множества яхт.

Тем временем, Энтони Джошуа рассказал, почему встреча с украинцем не состоится в августе. Кроме того, что промоутер обвинил Усика в жадности, британцу стоит изменить стиль подготовки. Мол, он собирался биться с Тайсоном Фьюри, а теперь придется приспосабливаться к Александру. Об этом пишет BosingInsider.

Поединок ожидается в конце сентября. Темнокожий англичанин же уверен, что наш спортсмен его ничем не удивит:

"Он не покажет то, что я не видел раньше. Две руки, две ноги, мозг и немного сердца".

Что ж, подождем – увидим. А пока что Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.

Смотрите сюжет о 9-летнем боксере из Таиланда: