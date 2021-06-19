Мы на лютом заряде – Усик надел футболку Динамо и стал в ворота

Знаменитый украинский боксер весело провел время с детьми на свежем воздухе и попробовал себя в роли футбольного вратаря

Александр Усик готовится к бою с Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Непобедимый украинец Александр Усик продолжает подготовку к чемпионскому поединку. Как мы писали, о бое между Усиком и Джошуа должны объявить в ближайшее время. При этом 34-летний уроженец Крыма, который освоился в Киеве, находит время и для развлечений.

Сегодня боксер на своей страничке в Instagram рассказал, как съездил с детьми на тренировку по футболу на левом берегу столицы. Напомним, у спортсмена есть сыновья Кирилл и Михаил и дочь Лиза. Сам Александр надел футболку киевского Динамо и продекламировал:

"Мы на лютом заряде едем побеждать. Мы будем играть с очень серьезными ребятами".

Усик в футболке Динамо Видео: Instagram

Недавно промоутер Джошуа обвинил Усика в жадности.

Получив слова поддержки от малышей, боксер решил попробовать себя в роли вратаря. Но пропустил с пенальти.

Усик в воротах

Тем не менее, думается, настроение у звезды украинского спорта и тех, кто с ним пообщался, осталось позитивным.

На днях бывший чемпион сказал Джошуа, как побить Усика.

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