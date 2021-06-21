Усик с женой засветился на взрослых каникулах, Ломаченко показал наряд на бой с Накатани

Знаменитые украинские боксеры-кумовья находятся далеко друг от друга и по-разному проводят выходные: Александр – на яхте, Василий – в спортзале

Александр Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Многодетный отец Александр Усик в субботу и воскресенье нашел время отвлечься от подготовки к бою с Энтони Джошуа. В субботу Усик надел футболку Динамо и стал в ворота, приняв участие в детской тренировке по футболу. А в воскресенье парень и его жена Катерина убежали от семейных будней.

Александр поделился на странице в Instagram фотографией с супругой среди яхт, которые подписал "Взрослые каникулы". Пара решила на время уединиться, оставив троих своих детей на попечение родственников.

В то же время куму и другу Саши не до отдыха. На днях Ломаченко поплавал под водопадом за неделю до боя с Накатани. Следующий поединок Василия в профессионалах состоится уже в ближайшую субботу, 26 июня. Минувшей ночью он продемонстрировал, как будет выглядеть при выходе на ринг. Сначала предстал в боксерском халате, а затем просто показал свою довольно короткую стрижку.

Тем временем украинский боксер в Милане искал семечки.

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