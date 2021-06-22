Усик став моряком, але Джошуа сюрпризів від нього не чекає

Український боксер знаходить час для розваг, поки промоутери продовжують переговори про організацію бою з Ентоні Джошуа, який очікують у вересні

Безстрашний Олександр Усик на рейках / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в крузервейте і претендент на титульний бій в супертяжах Олександр Усик не шкодує себе, готуючись до можливого поєдинку з Джошуа. Кажуть, що контракт ось-ось підпишуть – потрібно лише залагодити кілька деталей. При цьому уродженець Криму часом дозволяє собі відволіктися. Напередодні Усик з дружиною засвітився на дорослих канікулах.

Сьогодні ввечері Олександр на своїй сторінці в Instagram показав ще одну примітну фотографію – судячи з усього, з тієї прогулянки з дружиною. Боксер постав в морському кашкеті серед безлічі яхт.

Тим часом, Ентоні Джошуа розповів, чому зустріч з українцем не відбудуться в серпні. Крім того що промоутер звинуватив Усика в жадібності, британцеві варто змінити стиль підготовки. Мовляв, він збирався битися з Тайсоном Ф'юрі, а тепер доведеться пристосовуватися до Олександра. Про це пише BosingInsider.

Поєдинок очікується наприкінці вересня. Темношкірий англієць же впевнений, що наш спортсмен його нічим не здивує:

"Він не покаже те, що я не бачив раніше. Дві руки, дві ноги, мозок і трохи серця".

Що ж, почекаємо – побачимо. А поки що Усик надів футболку Динамо і став у ворота.

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