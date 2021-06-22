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Усик став моряком, але Джошуа сюрпризів від нього не чекає

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 20:18
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Український боксер знаходить час для розваг, поки промоутери продовжують переговори про організацію бою з Ентоні Джошуа, який очікують у вересні
Безстрашний Олександр Усик на рейках
Безстрашний Олександр Усик на рейках / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в крузервейте і претендент на титульний бій в супертяжах Олександр Усик не шкодує себе, готуючись до можливого поєдинку з Джошуа. Кажуть, що контракт ось-ось підпишуть – потрібно лише залагодити кілька деталей. При цьому уродженець Криму часом дозволяє собі відволіктися. Напередодні Усик з дружиною засвітився на дорослих канікулах.

Сьогодні ввечері Олександр на своїй сторінці в Instagram показав ще одну примітну фотографію – судячи з усього, з тієї прогулянки з дружиною. Боксер постав в морському кашкеті серед безлічі яхт.

Тим часом, Ентоні Джошуа розповів, чому зустріч з українцем не відбудуться в серпні. Крім того що промоутер звинуватив Усика в жадібності, британцеві варто змінити стиль підготовки. Мовляв, він збирався битися з Тайсоном Ф'юрі, а тепер доведеться пристосовуватися до Олександра. Про це пише BosingInsider.

Поєдинок очікується наприкінці вересня. Темношкірий англієць же впевнений, що наш спортсмен його нічим не здивує:

"Він не покаже те, що я не бачив раніше. Дві руки, дві ноги, мозок і трохи серця".

Що ж, почекаємо – побачимо. А поки що Усик надів футболку Динамо і став у ворота.

Дивіться сюжет про 9-річного боксера з Таїланду:

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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
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2
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3
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