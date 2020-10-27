Українська
$ 28,34
33,49
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик метал в яблочко в новом виде спорта, а болельщики боялись, что пробьет стену

27 октября, 08:42

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер разминается в Лондоне перед боем с Чисорой

Только в субботу украинский супертяж Александр Усик улетел в Великобританию на бой с Дереком Чисорой. А уже приобщился к дартсу, который невероятно популярен в Англии. Поединок состоится в субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли Арене". А пока Усик поражает болельщиков своей меткостью в метании дротиков, попадая точно в яблочко после небольшой разминки.

Реклама

"Главное – осторожно бросать, чтобы стену вместе с доской не профигачить насквозь", – дал совет под видео один из фоловеров Александра.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Накануне Усика чуть не стошнило во время теста на коронавирус. Украинский боксер прибыл в Лондон и успешно сдал анализы, показавшие отсутствие у него вируса. Сейчас он проводит завершающую подготовку перед боем. Соперники будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа.

Реклама

Читайте также: Про Усика думают даже в бане: британский супертяж записал украинцу жаркое послание

В процессе подготовки к своему второму бою в супертяжелом весе Усик показал, как надо драться с горой. Александр выплеснул эмоции в эпическом видео менее чем за неделю до поединка в Лондоне.

Смотрите, как Усик тренируется перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушках
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушкахБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
"Снова четыре дырки": Ломаченко показал свое плечо после операции (видео)Бокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять