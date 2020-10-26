Про Усика думают даже в бане: британский супертяж записал украинцу жаркое послание

Эксцентричный британский супертяж Дерек Чисора записал новое видеообращение для своего соперника, украинского боксера Александра Усика. До боя Усик – Чисора осталось всего ничего – он состоится в субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли Арене". И оказалось, что британец теперь думает про поединок с украинцем даже в русской бане с вениками.

"Ты готов?" – подписал Чисора жаркий ролик в своем Twitter, обращаясь к Усику.

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Отметим, что это уже не первый раз Дерек обращается к украинцу в социальных сетях. Недавно Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – пообещал британец.

Дерек Чисора / Фото: Instagram

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Накануне Усика чуть не стошнило во время теста на коронавирус. Украинский боксер прибыл в Лондон и успешно сдал анализы, показавшие отсутствие у него вируса. Сейчас он проводит завершающую подготовку перед боем. Соперники будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа.

Смотрите, как ранее Дерек передавал привет Александру:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

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