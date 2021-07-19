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Упал лицом в ринг как неживой: жуткий нокаут месяца в боксе

Олег Люлька Олег Люлька
19 июля, 00:29
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Пропустив левый хук от ирландца Пирса О'Лири, чех Ян Марсалек завалился без сознания на пол и на машине скорой был доставлен в больницу – благо, все обошлось
О'Лири нокаутировал Марсалека
О'Лири нокаутировал Марсалека / Фото: Instagram

Авторитетный боксерский ресурс Tim Boxeo определил лучший нокаут месяца в боксе.

Им стал левый хук, которым ирландский представитель первого полусреднего веса Пирс О'Лири по прозвищу "Большой взрыв" отключил чеха Яна Марсалека на вечере бокса в Болтоне.

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После того как 21-летний ирландец во втором раунде попал жестким ударом чеху в голову, тот без сознания упал лицом в ринг. У многих в этот момент наверняка закрался в голову вопрос: он хоть живой?

С ринга 33-летнего Марсалека, для которого это поражение стало четвертым при восьми победах, унесли на носилках, а затем на машине скорой помощи доставили в больницу.

Благо, вскоре чех передал из больницы сообщение: "Со мной все о'кей".

В свою очередь, ирландец О'Лири, пожелав скорейшего выздоровления поверженному им чеху, заявил: "Это был один из лучших ударов в моей карьере".

Ранее мы писали, что девушка из UFC не заметила собственный нокаут: рефери пришлось ловить ее по клетке.

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