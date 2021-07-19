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Упав обличчям в ринг як неживий: моторошний нокаут місяця в боксі

Олег Люлька Олег Люлька
19 липня, 00:29
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Пропустивши лівий хук від ірландця Пірса О'Лірі, чех Ян Марсалек завалився без свідомості на підлогу і на машині швидкої був доставлений до лікарні – на щастя, все обійшлося
О'Лірі нокаутував Марсалека
О'Лірі нокаутував Марсалека / Фото: Instagram

Авторитетний боксерський ресурс Tim Boxeo визначив найкращий нокаут місяця в боксі.

Ним став лівий хук, яким ірландський представник першої напівсередньої ваги Пірс О'Лірі на прізвисько "Великий вибух" вимкнув чеха Яна Марсалека на вечорі боксу в Болтоні.

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Після того як 21-річний ірландець у другому раунді поцілив жорстким ударом чеху в голову, той без свідомості впав обличчям в ринг. У багатьох у цей момент, мабуть, закралося в голову питання: він хоч живий?

З рингу 33-річного Марсалека, для якого ця поразка стала четвертою за восьми перемог, забрали на ношах, а потім машиною швидкої допомоги доставили до лікарні.

На щастя, незабаром чех передав з лікарні повідомлення: "Зі мною все о'кей".

Cвоєю чергою, ірландець О'Лірі, побажавши якнайшвидшого одужання переможеному ним чеху, заявив: "Це був один із найкращих ударів у моїй кар'єрі".

Раніше ми писали, що дівчина з UFC не помітила власний нокаут: рефері довелося ловити її в клітці.

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