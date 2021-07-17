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Забил, как мамонта! От больницы американского бойца спас только бойкий рефери

Елена Павлова Елена Павлова
17 июля, 10:56
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17 июля на турнире Bellator 262 в американском Анкасвилле представитель Суринама Саид Совма победил с американца Ронни Маркеса уже в первом раунде
Саид Совма одержал яркую победу
Саид Совма одержал яркую победу / Фото: Instagram

В ночь с 16 на 17 июля в американском Анкасвилле на стадионе Мохеган Сан Арена состоялся турнир по смешанным единоборствам – Bellator 262. В заключительном бою предварительного карда представитель Суринама Саид Совма встретился с американцем Ронни Маркесом и добыл одну из самых быстрых побед вечера.

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Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал суринамец. Для этого ему понадобилась 1 минута и 9 секунд. Он бесстрашно накинулся на американца, который начал пятиться назад. Нанес сокрушительный удар левой рукой, а затем стал добивать Маркеса правой. Чтобы Ронни не получил фатальную травму, рефери был вынужден остановить поединок.

Это седьмая победа в ММА 28-летнего Маркеса. И пятая – досрочная. Также на его счету два поражения.

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