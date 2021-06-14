14 июня 16:00 Трансляция
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

У россиянина Поветкина отбирают 6 миллионов "пенсии" из-за скандала с допингом

Елена Павлова Елена Павлова
14 июня, 13:26
Копировать ссылку
Американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать с Александра Поветкина 6,5 млн долларов компенсации за отмену боя боксера из РФ против Бермейна Стиверна
Александр Поветкин
Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Вчера бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин принял решение завершить карьеру. А сегодня выяснилось, что у российского бойца хотят отобрать деньги "на пенсию". Американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать с Поветкина 6,5 млн долларов.

Читайте также: Ого! Прекрасная Елена завоевала лишь 2-й в истории Украины пояс чемпионки Европы в профи-боксе

"У нас суд в CAS. Дон Кинг хочет получить компенсацию 6,5 млн долларов за отмену боя Саши против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы", — рассказал промоутер Александра Андрей Рябинский ТАСС

Бой за звание временного чемпиона WBC между Поветкиным и канадцем Стиверном должен был пройти 17 декабря 2016-го. Но в организме россиянина обнаружили запрещенный препарат – стероид остарин. Поединок утратил статус титульного, и канадец отказался драться. Его заменил француз Йоан Дюопа, которого Поветкин нокаутировал в 6-м раунде.

Напомним, в последнем бою, в марте 2021 года, Поветкин проиграл Диллиану Уайту тяжелейшим нокаутом, после чего россиянина отправили в больницу.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять