14 червня 16:00 Трансляція
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

У росіянина Повєткіна відбирають 6 мільйонів "пенсії" через скандал з допінгом

Олена Павлова Олена Павлова
14 червня, 13:26
Копіювати лінк
Американський промоутер Дон Кінг зажадав стягнути з Олександра Повєткіна 6,5 млн доларів компенсації за скасування бою боксера з РФ проти Бермейна Стіверна
Олександр Повєткін
Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

Вчора колишній тимчасовий чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA і WBC Олександр Повєткін прийняв рішення завершити кар'єру. А сьогодні з'ясувалося, що у російського бійця хочуть відібрати гроші "на пенсію". Американський промоутер Дон Кінг зажадав стягнути з Повєткіна 6,5 млн доларів.

Читайте також: Ого! Прекрасна Олена завоювала лише 2-й в історії України пояс чемпіонки Європи в профі-боксі

"У нас суд в CAS. Дон Кінг хоче отримати компенсацію 6,5 млн доларів за скасування бою Саші проти Бермейна Стіверна. Тоді Стіверна замінив Жоан Дюопа. Ми вже один раз виграли суд у Дона Кінга, у нас сильні юристи", – розповів промоутер Олександра Андрій Рябінський ТАСС

Бій за звання тимчасового чемпіона WBC між Повєткіним і канадцем Стіверном повинен був відбутися 17 грудня 2016-го. Але в організмі росіянина виявили заборонений препарат – стероїд остарін. Поєдинок втратив статус титульного, і канадець відмовився битися. Його замінив француз Йоан Дюопа, якого Повєткін нокаутував у 6-му раунді.

Нагадаємо, в останньому бою, в березні 2021 року, Повєткін програв Ділліану Вайту важким нокаутом, після чого росіянина відправили в лікарню.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти