У росіянина Повєткіна відбирають 6 мільйонів "пенсії" через скандал з допінгом

Американський промоутер Дон Кінг зажадав стягнути з Олександра Повєткіна 6,5 млн доларів компенсації за скасування бою боксера з РФ проти Бермейна Стіверна

Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

Вчора колишній тимчасовий чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA і WBC Олександр Повєткін прийняв рішення завершити кар'єру. А сьогодні з'ясувалося, що у російського бійця хочуть відібрати гроші "на пенсію". Американський промоутер Дон Кінг зажадав стягнути з Повєткіна 6,5 млн доларів.

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"У нас суд в CAS. Дон Кінг хоче отримати компенсацію 6,5 млн доларів за скасування бою Саші проти Бермейна Стіверна. Тоді Стіверна замінив Жоан Дюопа. Ми вже один раз виграли суд у Дона Кінга, у нас сильні юристи", – розповів промоутер Олександра Андрій Рябінський ТАСС

Бій за звання тимчасового чемпіона WBC між Повєткіним і канадцем Стіверном повинен був відбутися 17 грудня 2016-го. Але в організмі росіянина виявили заборонений препарат – стероїд остарін. Поєдинок втратив статус титульного, і канадець відмовився битися. Його замінив француз Йоан Дюопа, якого Повєткін нокаутував у 6-му раунді.

Нагадаємо, в останньому бою, в березні 2021 року, Повєткін програв Ділліану Вайту важким нокаутом, після чого росіянина відправили в лікарню.