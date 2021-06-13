13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ого! Прекрасная Елена завоевала лишь 2-й в истории Украины пояс чемпионки Европы в профи-боксе

Елена Павлова Елена Павлова
13 июня, 13:21
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Украинская спортсменка Елена Медведенко победила бельгийку Джемиллу Гонтарук единогласным решением судей и стала лучшей на контингенте по версии EBU
Елена Медведенко стала чемпионкой Европы
Елена Медведенко стала чемпионкой Европы

Украинская боксерша Елена Медведенко стала чемпионкой Европы по версии EBU в суперлегком весе (до 63,5 кг). В Бельгии одесситка победила местную спортсменку Джемиллу Гонтарук единогласным решением судей – 97:93, 96:94, 98:92, после чего примерила ранее вакантный пояс. Ранее украинец Сиренко вырубил брата Бензема.

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"Если сидеть на берегу реки достаточно долго, можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага. Мы сделали это! Пояс наш! Спасибо всем, кто болел за меня, кто тренировался со мной, и просто поддерживал. Также хочу выразить свою благодарность моему тренеру, который верил в меня больше, чем я сама", – написала Елена на своей страничке в Facebook

Удивительно, но Медведенко стала второй чемпионкой Европы среди профессионалов в истории Украины. Первой была Алина Шатерникова в уже достаточно далеком 1999 году.

Ранее двукратный чемпион НБА в боксерском поединке нокаутировал рэпера.

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#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
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