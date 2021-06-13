Ого! Прекрасна Олена завоювала лише 2-й в історії України пояс чемпіонки Європи в профі-боксі

Українська боксерка Олена Медведенко стала чемпіонкою Європи за версією EBU у суперлегкій вазі (до 63,5 кг). У Бельгії одеситка перемогла місцеву спортсменку Джеміллу Гонтарук одноголосним рішенням суддів – 97:93, 96:94, 98:92, після чого приміряла раніше вакантний пояс. раніше українець Сіренко вирубав брата Бензема.

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"Якщо сидіти на березі річки досить довго, можна побачити, як повз пропливає труп твого ворога. Ми зробили це! Пояс наш! Спасибі всім, хто вболівав за мене, хто тренувався зі мною, і просто підтримував. Також хочу висловити свою вдячність моєму тренеру , який вірив у мене більше, ніж я сама", – написала Олена на своїй сторінці в Facebook