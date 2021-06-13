13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ого! Прекрасна Олена завоювала лише 2-й в історії України пояс чемпіонки Європи в профі-боксі

Олена Павлова Олена Павлова
13 червня, 13:21
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Українська спортсменка Олена Медведенко перемогла бельгійку Джеміллу Гонтарук одноголосним рішенням суддів і стала кращою на контингенті за версією EBU
Олена Медведенко стала чемпіонкою Європи
Олена Медведенко стала чемпіонкою Європи

Українська боксерка Олена Медведенко стала чемпіонкою Європи за версією EBU у суперлегкій вазі (до 63,5 кг). У Бельгії одеситка перемогла місцеву спортсменку Джеміллу Гонтарук одноголосним рішенням суддів – 97:93, 96:94, 98:92, після чого приміряла раніше вакантний пояс. раніше українець Сіренко вирубав брата Бензема.

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"Якщо сидіти на березі річки досить довго, можна побачити, як повз пропливає труп твого ворога. Ми зробили це! Пояс наш! Спасибі всім, хто вболівав за мене, хто тренувався зі мною, і просто підтримував. Також хочу висловити свою вдячність моєму тренеру , який вірив у мене більше, ніж я сама", – написала Олена на своїй сторінці в Facebook

Дивно, але Медведенко стала другою чемпіонкою Європи серед професіоналів в історії України. Першою була Аліна Шатернікова в уже досить далекому 1999 році.

Раніше дворазовий чемпіон НБА у боксерському поєдинку нокаутував репера.

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3
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Уельс
1
1:1
1
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Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
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