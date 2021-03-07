Шикарная "бандитка" показала женственные формы: жена Усика зацепила новым образом

Вторая половинка известного украинского супертяжа Александра Усика Екатерина приняла участие в новой женственной фотосессии. Пока Усик набирает форму к новому бою, Катерина восхищает своим образом. Ранее жена Усика показала фото в стиле ню, пока муж ходит на тренировки.

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После недавних фото в костюме на голое тело Катерину окрестили "бандиткой". А теперь эффектная брюнетка из Крыма предстала в утонченных женственных образах, словно специально подобранных к 8 марта. "Как нежно", "В моменте", "Огонь", – отозвались о новых фото фоловеры в Instagram.

Ранее супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год.

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Тем временем Усик позвал Джойса в Киев, а британец нахамил ему: "Не сможешь наполнить даже ванну".

Напомним, Александр и Катерина женаты с 2009 года, у них – трое детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.

Недавно Усик показал свою госпожу и Лиалус: обалденные красотки боксера.

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Александр Усик радуется зиме Видео: Instagram

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