Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Шикарна "бандитка" показала жіночні форми: дружина Усика зачепила новим образом

7 березня, 11:46

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Катерина Усик підготувала витончені фото до 8 березня

Друга половинка відомого українського супертяжа Олександра Усика Катерина взяла участь у новій жіночною фотосесії. Поки Усик набирає форму до нового бою, Катерина захоплює своїм образом. Раніше дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренування.

Реклама

Читайте також: 5 оригінальних ідей подарунків до 8 березня

Після недавніх фото в костюмі на голе тіло Катерину охрестили "бандиткою". А тепер ефектна брюнетка з Криму постала в витончених жіночних образах, немов спеціально підібраних до 8 березня. "Як ніжно", "В моменті", "Вогонь", – відгукнулися про нові фото фоловери в Instagram.

Раніше дружина Усика похвалилася сексуальністю на Новий рік.

Реклама

Тим часом Усик покликав Джойса до Києва, а британець нахамив йому: "Не зможеш наповнити навіть ванну".

Нагадаємо, Олександр і Катерина одружені з 2009 року, у них – троє дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло.

Нещодавно Усик показав свою пані і Ліалус: шалені красуні боксера.

Дивіться, як Усик радів зими і першому снігу

Олександр Усик радіє зимі Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дружина фотосесія боксер Олександр Усик
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кривдника Кличка вбили в ресторані. За що?
Кривдника Кличка вбили в ресторані. За що?Бокс
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченніБокс
Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксера
Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксераБокс
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знавБокс
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти рингБокс
Секс, гроші і трава: ТОП-10 скандалів Майка Тайсона
Секс, гроші і трава: ТОП-10 скандалів Майка ТайсонаБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти