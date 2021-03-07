Шикарна "бандитка" показала жіночні форми: дружина Усика зачепила новим образом

Друга половинка відомого українського супертяжа Олександра Усика Катерина взяла участь у новій жіночною фотосесії. Поки Усик набирає форму до нового бою, Катерина захоплює своїм образом. Раніше дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренування.

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Після недавніх фото в костюмі на голе тіло Катерину охрестили "бандиткою". А тепер ефектна брюнетка з Криму постала в витончених жіночних образах, немов спеціально підібраних до 8 березня. "Як ніжно", "В моменті", "Вогонь", – відгукнулися про нові фото фоловери в Instagram.

Раніше дружина Усика похвалилася сексуальністю на Новий рік.

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Тим часом Усик покликав Джойса до Києва, а британець нахамив йому: "Не зможеш наповнити навіть ванну".

Нагадаємо, Олександр і Катерина одружені з 2009 року, у них – троє дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло.

Нещодавно Усик показав свою пані і Ліалус: шалені красуні боксера.

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Олександр Усик радіє зимі Відео: Instagram

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