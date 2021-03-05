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"Не зможеш наповнити навіть ванну": Усик покликав Джойса до Києва, а британець нахамив йому

5 березня, 19:44

Олена Павлова Олена Павлова

Український боєць хоче провести наступний бій на НСК "Олімпійський"

Український боксер Олександр Усик наступний бій збирається провести в Україніі він вже звернувся з цього приводу до свого майбутнього суперника британця Джо Джойса.

"Ну давай же! Друже, чекаю тебе на НСК "Олімпійський" в Києві", – написав Усик в Twitter.

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Однак британському супертяжу Джойсу ця ідея не сподобалася. Джо, який днями заявив про бажання помститися українцю за поразку, якої той завдав йому у 2013 в лізі WSB, відповів на пропозицію Усика вельми грубо:

"У Києві ти не міг би наповнити ванну, не кажучи вже про стадіон. До скорої зустрічі у Великій Британії. P.S. Я сумую за тобою"

Але багато шанувальників боксу не згодні з Джойсом. Через складну ситуацію з коронавірусом у Британії глядачів можуть взагалі не пустити на поєдинок. До того ж Усик заслужив право провести великий бій вдома.

"Чому не в Києві? Людина ніколи не відмовлявся від боїв у Великій Британії, він заслужив право хотіти битися на своїй території", – вважає один з користувачів Twitter

Джойс і Усик

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

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З 18 своїх боїв в професіоналах Олександр вісім провів в рідних стінах, 10 – за кордоном. Останній раз вдома він бився в грудні 2015 року, коли переміг кубинця Педро Родрігеса. У суперважкому дивізіоні він провів всього два поєдинки. Раніше олімпійський чемпіон-2012 і його промоутер Олександр Красюк говорили про ймовірність вечора боксу на НСК "Олімпійський". Можливо, прийшов час?

Читайте також: Коли відбудеться бій Усик – Джойс і чому його не зможуть провести в квітні

Нагадаємо, що на кону бою Усика і Джойса буде стояти титул тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі. А переможець повинен битися з переможцем об'єднавчого поєдинку Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Представник Джойса Френк Уоррен запевняв, що деталі організації бою будуть відомі вже наступного тижня.

Дивіться, як Усик готується до бою

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НСК Олімпійський боксери Олександр Усик суперважка вага Джо Джойс місце бою
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