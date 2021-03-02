Усик наступний бій збирається провести в Україні – "Олімпійський", готуйся!

Знаменитий боксер може вийти в ринг на початку літа

Черговий поєдинок претендента на титул чемпіона світу Олександра Усика пройде в Україні. Принаймні, таке бажання самого боксера і його команди. 33-річний уродженець Криму зараз тренується в Києві, а його менеджери намагаються домовитися про наступний вихід на ринг. До речі, напередодні Усик очолив рейтинг WBA, обійшовши Вайлдера.

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Про можливість бою на батьківщині повідомив ресурсу luckypunchnet Сергій Лапін – директор команди Усика:

"На сьогоднішній день йде втягуючий режим підготовки. Він проходить стабільно, Олександр працює під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука. За датою бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок пройде на території нашої країни".

Із 18 своїх боїв в професіоналах Олександр вісім провів в рідних пенатах, 10 – за кордоном. Останній раз вдома він бився в грудні 2015 року, коли переміг кубинця Педро Родрігеса. У суперважкому дивізіоні він провів всього два поєдинки. Раніше олімпійський чемпіон-2012 і його промоутер Олександр Красюк говорили про ймовірність вечора боксу на НСК "Олімпійський". Можливо, прийшов час?

Реклама Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик / Фото: Reuters

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