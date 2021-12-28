Руки коротки! Украинский супертяж прогнозирует фиаско Канело

Украинский супертяж Владислав Сиренко считает, что Сауль Альварес поспешил со своим решением бороться за чемпионство в первом тяжелом весе, где ранее господствовал Александр Усик.

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"Мне кажется, что это ошибка. Этого не нужно делать.

Я недавно видел фотографию, где Канело стоит рядом с Виталием Кличко. Я не понимаю, как он будет бить такого же супертяжа, как Кличко. Видимо, ему придется подпрыгивать. Я не понимаю. Мы это увидим.

Бой с Илунгой Макабу будет очень непростым. Макабу – очень хороший боец. Он не будет сразу же сдаваться. Я уверен, что Макабу будет биться до конца.