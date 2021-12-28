Руки коротки! Украинский супертяж прогнозирует фиаско Канело

Украинский супертяж Владислав Сиренко считает, что Сауль Альварес поспешил со своим решением бороться за чемпионство в первом тяжелом весе, где ранее господствовал Александр Усик.
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"Мне кажется, что это ошибка. Этого не нужно делать.
Я недавно видел фотографию, где Канело стоит рядом с Виталием Кличко. Я не понимаю, как он будет бить такого же супертяжа, как Кличко. Видимо, ему придется подпрыгивать. Я не понимаю. Мы это увидим.
Бой с Илунгой Макабу будет очень непростым. Макабу – очень хороший боец. Он не будет сразу же сдаваться. Я уверен, что Макабу будет биться до конца.
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Когда я находился в Африке, я был лично с ним знаком. Я могу давать только положительные комментарии о нем", – поделился Сиренко в эфире канала Тайк Майсон.
Добавим, что рост Сауля Альвареса составляет 175 см, а Илунги Макабу – 183 см.
Напомним, 7 ноября мексиканец Канело стал первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе в истории бокса, нокаутировав американца Калеба Планта.
После этого на ежегодной конференции WBC в Мехико тренер и менеджер Сауля Альвареса Эдди Рейносо запросил добро от организации на бой с чемпионом крузервейта, бойцом Дона Кинга – Илунгой Макабу из Конго (28-2, 25 КО) – и это разрешение получил.
Также мы рассказывали, что мексиканец Сауль Канело Альварес со временем проведет поединок против украинца Александра Усика – бывшего абсолютного чемпиона крузервейта (90,7 кг) и нынешнего обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе.