Промоутер – о Фьюри: "Не верил, что этот жирдяй доползет до ринга"

Британский промоутер Эдди Хирн сознался, что после знаменитого боя Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко мог подписать контракт с Цыганским королем

Эдди Хирн не поверил в Тайсона Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Но посмотрев на то, в какой форме тогда пребывал Фьюри, не поверил в его будущие успехи и отказался от сделки. При этом Хирн заявил, что ничуть не сожалеет о случившемся. Но насколько искренен промоутер, ведь он лишился миллионов.

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"Честно, я никогда ни о чем не жалею. К тому же, у меня есть Эй Джей, и он мой друг… и наличие этих двух парней рядом… Что же касается Тайсона, то во время нашей встречи в Монако, а на тот момент ему было всего 27 лет, он был в ужасной форме. Я смотрел на него и думал: "Ты не вернешься на ринг".

Мой план состоял в том, чтобы дать ему два проходных выступления, а после вывести на парня вроде Мануэля Чарра. И если бы на тот момент я знал, что он подерется с каким-нибудь Сефером Сефери, а потом сразу же выйдет на Деонтея Уайлдера, то ухватился бы за его подписание обеими руками", – цитирует Хирна fightnews.info.

Фьюри забрал чемпионские пояса у Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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Напомним, что недавно чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как над ним издевался клиент Эдди Хирна Энтони Джошуа. Эй-Джей писал сообщения Цыганскому королю такого содержания: "Приводи себя в форму, жирное ты у*бище".

Фьюри ответил на троллинг Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что в 2017 году Тайсон Фьюри принял решение вернуться на ринг после депрессии, связанной с употреблением наркотиков. Вес британца тогда перевалил за 160 кг.

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