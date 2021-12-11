"Приводи себя в форму, жирдяй!" Как Джошуа разозлил Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как над ним издевался Энтони Джошуа четыре года назад. Теперь пришло время посмеяться Цыганскому королю

Фьюри ответил на троллинг Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2017 году Эй-Джей прислал Тайсону сообщение, в котором засомневался, что Фьюри когда-то сможет вернуться на ринг и не проиграть. И вот теперь, спустя четыре года, на вершине боксерского олимпа находится Цыганский король, а Джошуа нужно возвращать свои титулы в бою с Усиком.

Читайте также: Усик с Кивой и Савченко в Нью-Йорке: боксера затроллил скандальный украинец

Реклама

"В 2017 году Энтони Джошуа прислал мне сообщение: "Приводи себя в форму, жирное ты у*бище". Еще он сказал мне: "Посмотрим, кто проиграет первым, жирдяй". Он послал мне сообщение, где сказал все это. Как я понимаю, он уже проиграл дважды, а у меня до сих пор большой и жирный ноль в послужном списке, детка!", – приводит слова Фьюри dailymail.co.uk.

В 2017 году Тайсон Фьюри принял решение вернуться на ринг после депрессии, связанной с употреблением наркотиков. Вес британца тогда перевалил за 160 кг.

Реклама

Напомним, что в боксерской карьере Тайсона Фьюри еще не было поражений. На профи ринге Цыганский король провел 32 поединка, в которых одержал 31 победу и один бой завершился вничью.

Энтони Джошуа дважды проиграл за свою карьеру. В июне 2019 года он уступил Энди Руису, а в сентябре 2021 года украинцу Александру Усику.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри должен за месяц подписать контракт с Диллианом Уайтом на проведение чемпионского боя.

А Энтони Джошуа в марте – апреле следующего года ждет реванш с украинцем Александром Усиком.

Объединительный бой победителей этих двух противостояний состоится осенью 2022 года. Надеемся, что в этом суперпоединке встретятся Фьюри и Усик.