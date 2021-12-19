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Фьюри выбрасывает пояс, которого не хватает Усику

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 декабря, 22:39
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Чемпионский пояс, который жаждет заполучить Александр Усик, может оказаться бесхозным – Цыганский король затеял новую авантюру
Фьюри и Усик
Фьюри и Усик / Фото: REUTERS

Еще 8 декабря Всемирный боксерский совет (WBC) назначил обязательного претендента для своего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Им стал Диллиан Уайт.

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

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Однако стороны все еще не могут договориться о поединке, Уайт хочет больше денег. Поэтому в лагере Цыганского короля рассматривают вариант с тем, чтобы вообще отказаться от пояса WBC и провести в марте бой, с кем им самим заблагорассудится.

Об этом заявил со-промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум в комментарии Talksport.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми
Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

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"Если не договоримся с Диллианом, подеремся за пояс журнала The Ring и "линейный" титул. Выберем для этого боя другого соперника", – говорит Арум.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

"Нам бы очень хотелось провести этот бой в Кардиффе. В качестве соперника вполне возможен Энди Руис. Джозеф Паркер – тоже. У него была хорошая победа над Дереком Чисорой. Ищем еще несколько подходящих вариантов – на всякий случай", – добавил Арум.

Паркер во второй раз одолел Чисору
Паркер во второй раз одолел Чисору / Фото: Reuters

Отметим, что пояса WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри, как раз не хватает Александру Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

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После сентябрьской победы над Джошуа украинец владеет титулами WBA, IBF, WBO и IBO.

Арум в свое время отказался работать с Усиком
Арум в свое время отказался работать с Усиком

Смотрите встречу Усика и Фьюри на бое Ломаченко – Комми

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