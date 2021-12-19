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Ф'юрі викидає пояс, якого саме бракує Усику

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 грудня, 22:39
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Чемпіонський пояс, який прагне отримати Олександр Усик, може виявитися нічийним – Циганський король затіяв нову авантюру
Ф'юрі та Усик
Ф'юрі та Усик / Фото: REUTERS

Ще 8 грудня Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила обов'язкового претендента для свого чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Ним став Ділліан Вайт.

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт
Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

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Однак сторони досі не можуть домовитись про поєдинок, Вайт хоче більше грошей. Тому в таборі Циганського короля розглядають варіант, щоб взагалі відмовитися від пояса WBC і провести в березні бій, з ким їм самим заманеться.

Про це заявив співпромоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум у коментарі Talksport.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі
Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

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"Якщо не домовимося з Ділліаном, поб'ємося за пояс журналу The Ring та "лінійний" титул. Виберемо для цього бою іншого суперника", – каже Арум.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

"Нам би дуже хотілося провести цей бій у Кардіффі. Як суперник цілком можливий Енді Руїс. Джозеф Паркер – теж. Він здобув хорошу перемогу над Дереком Чісорою. Шукаємо ще кілька варіантів – про всяк випадок", – додав Арум.

Паркер удруге здолав Чісору
Паркер удруге здолав Чісору / Фото: Reuters

Зазначимо, що пояса WBC, яким наразі володіє Тайсон Ф'юрі, саме Олександру Усику, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у хевівійті.

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Після вересневої перемоги над Джошуа українець володіє титулами WBA, IBF, WBO та IBO.

Арум свого часу відмовився працювати з Усиком
Арум свого часу відмовився працювати з Усиком

Дивіться зустріч Усика та Ф'юрі на бою Ломаченко – Коммі

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